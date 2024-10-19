نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو بعد استهداف طائرة بدون طيار قادمة من لبنان مقر إقامته في وسط إسرائيل، وفقًا لمكتبه. وحسب البيان، لم يكن نتنياهو داخل مقر إقامته لحظة وقوع الحادث، ولم تقع إصابات.

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