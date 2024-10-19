فيديو يظهر نتنياهو بعد استهداف مسيّرة مقر إقامته في قيسارية.. شاهد ما قالهالشرق الأوسطنشر السبت، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2024نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو بعد استهداف طائرة بدون طيار قادمة من لبنان مقر إقامته في وسط إسرائيل، وفقًا لمكتبه. وحسب البيان، لم يكن نتنياهو داخل مقر إقامته لحظة وقوع الحادث، ولم تقع إصابات.وأيضًا.. نتنياهو يندد بـ"محاولة اغتياله وزوجته" بعد استهداف منزله بطائرة بدون طياربعد الهجوم على مقر إقامته.. نتنياهو: لن يردعنا شيء حتى النصر وسنواصل القتال بعد مقتل السنوارقراءة المزيدإسرائيلإيرانلبنانبنيامين نتنياهوحزب اللهحماسغزة