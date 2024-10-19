"هل هذه لحظة يمكن للبنان فيها استعادة سيادته إذا كان حزب الله بموقف دفاعي؟".. هكذا ردّ بوحبيب

القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أولئك الذين حاولوا "اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأ فادحًا"، وذلك بعد إطلاق طائرة بدون طيار من لبنان على منزله في قيسارية وسط إسرائيل، في وقت سابق السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق، السبت، أن الطائرة بدون طيار أُطلقت من لبنان، وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الهجوم استهدف منزل نتنياهو، ولم يكن نتنياهو وزوجته سارة في المنزل وقت الهجوم، ولم يُصب أحد آخر بأذى.

وأضاف نتنياهو في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا، أن "محاولة اغتيالي وزوجتي اليوم من قبل حزب الله وكيل إيران كانت خطأً فادحًا".

وأكد نتنياهو: "هذا لن يردعني أو يردع دولة إسرائيل عن مواصلة حربنا ضد أعدائنا من أجل حماية مستقبلنا".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أقول لإيران وعملائها في محور الشر: كل من يحاول إيذاء مواطني إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً. سنواصل القضاء على الإرهابيين ومن يرسلهم. سنعيد رهائننا إلى ديارهم من غزة. وسنعيد مواطنينا الذين يعيشون على حدودنا الشمالية بأمان إلى ديارهم".

ومضى نتنياهو قائلا، إن "إسرائيل عازمة على تحقيق جميع أهداف حربها وتغيير الواقع الأمني ​​في منطقتنا للأجيال القادمة"، حسب وصفه.