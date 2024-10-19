تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

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القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، إنه بعد مقتل زعيم حركة حماسة ورئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، فإن القوات الإسرائيلية "ستستمر في التقدم حتى النهاية".

وأدلى نتنياهو بتصريحات موجزة أمام الكاميرا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، السبت. وليس من الواضح أين كان يتحدث.

وقال نتنياهو: "لقد قضينا على القاتل الرئيسي يحيى السنوار".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قلت إننا في حرب القيامة ونستمر في التقدم حتى النهاية".

وقال نتنياهو إنه فخور بجنود إسرائيل وجميع مواطنيها.

وبعد سؤاله عما إذا كان أي شيء من شأنه أن يردعه، أجاب: "لا، لن يردعنا شيء. نحن نواصل حتى النصر".

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد الهجوم على مقر إقامته في بلدة قيسارية وسط إسرائيل بطائرة مسيرة، السبت.

وذكر المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الجمعة، أن السنوار كان العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأن مقتله خلق "نقطة تحول" يمكن أن تسرع المحادثات لإنهاء الحرب.