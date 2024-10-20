شاهد ما كشفته مصادر لـCNN عن تسريب خطط إسرائيل لضرب إيران

يحقق مسؤولون أمريكيون بعد تسريب معلومات استخباراتية أمريكية حول خطط إسرائيل للهجوم على إيران عبر الإنترنت.

المزيد من التفاصيل مع مراسلة شبكة CNN ناتاشا برتراند من روما التي ترافق وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.

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