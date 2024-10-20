إيران تنفي تورطها في إطلاق طائرة بدون طيار باتجاه منزل نتنياهو

فيديو يظهر نتنياهو بعد استهداف مسيّرة مقر إقامته في قيسارية.. شاهد ما قاله

كواليس الرد الإسرائيلي ضد إيران قبل 5 نوفمبر وما هي أوامر البنتاغون للعاملين فيه.. شاهد ما قاله سيناتور

(CNN)-- نفت إيران تورطها في إطلاق طائرة بدون طيار، السبت، باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية، قائلة إن الهجوم "نفذه حزب الله في لبنان".

وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق السبت، إن "عملاء إيران" كانوا وراء الهجوم، وسوف "يدفعون ثمنًا باهظًا".

لكن البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة رفضت هذا الادعاء، قائلة إن طهران "ردت بالفعل على النظام الإسرائيلي"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وردًا على سؤال حول الهجوم على منزل نتنياهو، قالت البعثة الإيرانية: "العمل المذكور نفذه حزب الله في لبنان".

ولم يعلن حزب الله، المدعوم من طهران، مسؤوليته عن الهجوم.