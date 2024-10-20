كواليس الرد الإسرائيلي ضد إيران قبل 5 نوفمبر وما هي أوامر البنتاغون للعاملين فيه.. شاهد ما قاله سيناتور

(CNN)-- تحقق الولايات المتحدة في تسريب معلومات استخباراتية أمريكية سرية للغاية حول خطط إسرائيل للانتقام من إيران، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر. وأكد أحد المصادر صحة الوثائق.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن التسريب "مثير للقلق العميق"، وسط العمليات التي تخوضها إسرائيل في غزة ولبنان، وفيما يلي ملخض سريع لأبرز ما حدث خلال الـ24 ساعة الماضية:

إطلاق طائرة بدون طيار باتجاه منزل نتنياهو:

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان باتجاه مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية بوسط إسرائيل. ولم يكن هو ولا زوجته في المنزل في ذلك الوقت ولم يصب أحد بأذى.

وقال نتنياهو إن أولئك الذين حاولوا "اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأ فادحا"، محملا "عملاء إيران" المسؤولية عن الهجوم. ونفت إيران تورطها، بحسب بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، قائلة إن العملية "نفذها حزب الله في لبنان"، ولم يعلن حزب الله مسؤوليته.

ضربات في مختلف أنحاء المنطقة :

في غزة: قالت السلطات المحلية وسلطات المستشفيات إن نحو عشرة أشخاص قتلوا يوم السبت في ثلاث غارات وقصف منفصل في مناطق مختلفة من غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي استمرار العمليات في عدة أجزاء من غزة، ويبدو أن أعنفها يجري في الشمال. أعلنت وزارة الصحة في القطاع، أن المستشفى الإندونيسي في شمال غزة تعرض لإطلاق نار إسرائيلي السبت.

في لبنان: ضربت غارات جوية جنوب بيروت، السبت، بعد وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا لسكان مبنيين بالإخلاء. وأكدت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية أن غارتين جويتين على الأقل ضربتا الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي إسرائيل: قُتل إسرائيلي وأصيب آخرون في سلسلة من الهجمات الصاروخية من جنوب لبنان، السبت، حسبما أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد ما مجموعه 150 عملية إطلاق من جنوب لبنان، السبت.