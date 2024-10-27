روايات مروعة من شمال غزة.. هجمات إسرائيلية تخلف عشرات القتلى والجرحى

يقول مسؤولون في غزة إن هجوما إسرائيليا على مجمع سكني في شمال القطاع، السبت، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الناس.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أن الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام مبالغ فيها، قائلا إن "سلاحه الجوي نفذ ما أسماه ضربة دقيقة على حماس في منطقة بيت لاهيا".

ولا تزال إسرائيل تمنع وسائل الإعلام الغربية من العمل في غزة، وبالتالي فإن شبكة CNN غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن الغارة الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان في شمال غزة انتهت، السبت.

لكنه يقول إنها جاءت بتكلفة باهظة ويصف الموظفون الذين بقوا هناك الوضع بالكارثي في أحد آخر المستشفيات العاملة في الشمال.

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