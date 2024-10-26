شاهد ما رصدته كاميرا CNN في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب

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(CNN)-- قالت وزارة الصحة في القطاع إن القوات الإسرائيلية اعتقلت طاقمًا طبيًا من الذكور في مستشفى كمال عدوان المحاصر في شمال غزة.

وقالت السلطات الطبية إن القوات الإسرائيلية دخلت المستشفى، الجمعة، وأطلقت النار على أجزاء من المنشأة، وحذّرت من أن المستشفى يعاني من نقص الإمدادات ويحتاج بشدة إلى المساعدة.

وفي أحدث بيان لها، قالت وزارة الصحة أيضًا إن النساء في المستشفى كُن محتجزات في غرفة بدون إمكانية الوصول إلى الماء أو الطعام.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: "في هذا الوقت... تحتجز قوات الاحتلال جميع الطاقم الطبي الذكور في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، فضلاً عن عدد من الجرحى والمرضى داخل المستشفى، بينما تحتجز النساء في إحدى غرف المستشفى دون ماء أو طعام".

وناشدت وزارة الصحة جميع المنظمات الدولية والأممية والجهات ذات الصلة التدخل العاجل لحماية المرضى والطاقم الطبي العامل في المستشفى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية فقدت الاتصال بطاقم مستشفى كمال عدوان، واصفًا التطور بأنه "مقلق".

تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق لكنها لم تتمكن من تلقي رد فوري.

وفي بيان صدر الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تعمل حول مستشفى كمال عدوان "بناءً على معلومات استخباراتية بشأن وجود إرهابيين وبنية تحتية إرهابية".