المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة.. ترقب لموقف "حماس" بعد مقتل السنوار

الأحد، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده طرحت مبادرة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين، يتم خلالها تبادل إطلاق سراح 4 من الرهائن الإسرائيليين في القطاع مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، ولكن هل يمكن لحماس أن تقبل هذا؟

يبدو الإسرائيليون حريصين جدًا على هذه الفكرة، لكن حماس أوضحت بالطبع لمعظم الأشهر العشرة الماضية أنها لن تقبل إطلاق سراح الرهائن إلا في مقابل مسار لإنهاء الحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

لكن هل سيتغير موقف حماس في أعقاب مقتل زعيم حماس يحيى السنوار؟ قد يكون هذا شيئًا نحصل على إحساس أفضل به في الأيام المقبلة حيث من المقرر أن يجتمع الوسطاء مع ممثلي حماس قريبًا جدًا.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، عن استعداده لقبول المقترح الذي قدمته مصر لوقف إطلاق النار، لكنه شكك في جدواه.