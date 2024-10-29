نتنياهو يعلق على مقترح مصر بشأن وقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة

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(CNN)-- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، عن استعداده لقبول مقترح قدمته مصر لوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة لكنه شكك في جدواه.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مغلق لحزبه السياسي الليكود، وفقا لعضو كان حاضرا: "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين لإطلاق سراح 4 رهائن، فسأقبله على الفور".

وبموجب المقترح المصري الذي أُعلن عنه الأحد، فإن وقف إطلاق النار من شأنه أن يسهل تبادل 4 رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة بفلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

وقال عضو حزب الليكود، لشبكة CNN، إن نتنياهو رجح أن حركة "حماس" لن تقبل المقترح.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق عندما اتصلت به CNN للتعليق.

وقال دبلوماسي مطلع على الأمرلـCNN أيضا إنه من غير المرجح أن تقبل "حماس" المقترح، بالنظر إلى الموقف الذي اتخذته باستمرار في العام الماضي.

وطوال المفاوضات، أصرت "حماس" على أن أي مقترح لوقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى إنهاء دائم للحرب في غزة.

ولا يزال موقف "حماس" الحالي، في أعقاب مقتل زعيمها يحيى السنوار، غير واضح.