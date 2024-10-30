"الرأس مدفون والجثة في الخارج".. غارة جوية إسرائيلية بشمال غزة تقتل أكثر من 90 شخصًاالشرق الأوسطنشر الأربعاء، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2024قُتل ما لا يقل عن 90 شخصًا في شمال غزة، الثلاثاء، بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية مبنى مكونًا من خمسة طوابق في حي سكني في بيت لاهيا. كان من بينهم 25 طفلاً على الأقل. تقدم مراسلة CNN، كاتي بولغلاس، تقريرًا عن حملة القصف الإسرائيلية المكثفة على شمال قطاع غزة.قد يهمك أيضًا.. "كل يوم شعرت وكأنه عرض رعب".. طبيب أمريكي يصف الواقع المرير في غزةالمقترح المصري بشأن الهدنة في غزة.. ترقب لموقف "حماس" بعد مقتل السنوارقراءة المزيدالجيش الإسرائيليبيت لاهياغزة