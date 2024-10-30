قُتل ما لا يقل عن 90 شخصًا في شمال غزة، الثلاثاء، بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية مبنى مكونًا من خمسة طوابق في حي سكني في بيت لاهيا. كان من بينهم 25 طفلاً على الأقل. تقدم مراسلة CNN، كاتي بولغلاس، تقريرًا عن حملة القصف الإسرائيلية المكثفة على شمال قطاع غزة.

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