يظهر مقطع فيديو من أحد أسواق غزة آثار الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، الثلاثاء.

وفي شمال القطاع، قُتل ما لا يقل عن 90 شخصًا، الثلاثاء، بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية مبنى مكونًا من خمسة طوابق في حي سكني في بيت لاهيا. كان من بينهم 25 طفلاً على الأقل.

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