ألحقت الضربات الإسرائيلية في أنحاء لبنان أضرارًا بـ34 مستشفى وفقًا للسلطات الصحية في البلاد، ثمانية من هذه المستشفيات اضطرت إلى الإغلاق.

وفي حين أن غالبية هذه المستشفيات لم تُضرب بشكل مباشر، إلا أنها كانت داخل دائرة انفجار تُعرف باسم "منطقة القتل".

تقرير تمارا قبلاوي.

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