مستشفيات لبنان في مرمى النيران مع احتدام الحرب.. شاهد ما كشفه تحقيق لـCNNالشرق الأوسطنشر السبت، 02 نوفمبر / تشرين الثاني 2024ألحقت الضربات الإسرائيلية في أنحاء لبنان أضرارًا بـ34 مستشفى وفقًا للسلطات الصحية في البلاد، ثمانية من هذه المستشفيات اضطرت إلى الإغلاق.وفي حين أن غالبية هذه المستشفيات لم تُضرب بشكل مباشر، إلا أنها كانت داخل دائرة انفجار تُعرف باسم "منطقة القتل".تقرير تمارا قبلاوي.وأيضًا.. بعد مقتل أكثر من 100 عامل رعاية صحية في لبنان.. طبيب عمل بغزة لـCNN: هل نسير بذات الاتجاه؟بحصيلة CNN.. كم بلغ عدد الجرحى في لبنان منذ منتصف سبتمبر؟قراءة المزيدإسرائيللبنانغزة