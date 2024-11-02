بحصيلة CNN.. كم بلغ عدد الجرحى في لبنان منذ منتصف سبتمبر؟

هل هناك فرصة لأن تمارس أمريكا المزيد من الضغط لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب في لبنان؟

(CNN)-- أدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 2267 شخصًا وإصابة 11022 آخرين في لبنان منذ كثفت إسرائيل حملتها ضد حزب الله في منتصف سبتمبر/ أيلول، وفقًا لإحصاء CNN لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وتضمن أحدث تقرير للوزارة اللبنانية، الجمعة 52 قتيلا و72 جريحا جراء ضربات في منطقة بعلبك الهرمل في لبنان، مما أثر على سكان 14 قرية في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه ضرب أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان والعاصمة بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اتخاذ احتياطات "العديدة" قبل الضربات لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، بما في ذلك إصدار تحذيرات مسبقة للسكان في المناطق المستهدفة. ومع ذلك، وجد مراسل CNN أن العديد من المناطق التي وقعت فيها إصابات، الجمعة، لم تتلق تحذيرات من خلال القنوات المعتادة، بما في ذلك حسابات المتحدث العربي باسم الجيش الإسرائيلي، على إكس وتيليغرام.

كما كرر الجيش الإسرائيلي المخاوف من قيام حزب الله بوضع أسلحته ومنشآته العسكرية داخل المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في جميع أنحاء لبنان، ويقول إن الجماعة المسلحة استخدمت هذه المواقع لشن هجمات الأخيرة ضد إسرائيل، بما في ذلك الهجمات الصاروخية التي أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين في البلاد، الخميس، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

وفي وقت سابق، الخميس، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت 40 مستشفى و84 مركزًا طبيًا وإسعافًا وما مجموعه 243 منشأة طبية، مما أسفر عن مقتل 178 من أفراد الطاقم الطبي منذ أكتوبر من العام الماضي.