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حزب الله اللبناني: مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف في غارة إسرائيلية

الشرق الأوسط
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(CNN)-- أكد حزب الله اللبناني، الأحد، مقتل المتحدث باسمه محمد عفيف، في غارة إسرائيلية على وسط بيروت، ولسنوات، ترأس عفيف العلاقات الإعلامية في الجماعة المسلحة.

ومنذ مقتل الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله في أواخر سبتمبر/أيلول، أصبح عفيف وجها إعلاميا للحزب، حيث ألقى خطابات من المؤتمرات الصحفية وسط أنقاض الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان عفيف لسنوات مستشارا لنصر الله وكان مسؤولا عن العلاقات الإعلامية للجماعة منذ 2014، التي وصفت محمد عفيف في بيان بأنه "زعيم إعلامي عظيم".

وقُتل عفيف بالقرب من وسط بيروت، في مقر حزب البعث اللبناني،  المؤيد لحزب الله ومتحالف مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ولم يتم إصدار تحذير بالإخلاء قبل الغارة، التي ضربت منطقة تُعرف باسم رأس النبع في منتصف النهار، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

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 وأرسلت حركة حماس تعازيها إلى عائلة عفيف وقيادة حزب الله، ووصفته بأنه "صوت قوي للمقاومة".

ويأتي استهداف إسرائيل لعفيف وسط تصعيد هجومها على لبنان، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

ويراجع حزب الله مقترحا أمريكيا إسرائيليا قُدم إلى الحكومة اللبنانية، الخميس، وفقًا لمصادر CNN المطلعة على المفاوضات، ولم يتضح بعد ما إذا كان مقتل عفيف سيؤثر على المفاوضات.

ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل عفيف في غارة على بيروت، قال إنها كانت"دقيقة حيث استندت إلى معلومات استخباراتية".

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