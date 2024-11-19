أظهر مقطع فيديو سيدة تهاجم زوجين فلسطينيين بمدينة ويتون في ولاية إلينوي الأمريكية. وقال وسيم زهران إن الأمر بدأ بالشتائم ثم تحول إلى أمر أكثر إزعاجًا، حيث "بدأت في الاعتداء الجسدي".

وفي الفيديو الذي صورته زوجة زهران، تظهر المرأة وهي تحاول صفع زهران. وقبل ثوانٍ، تنقض على زوجته الحامل.

غادرت المرأة في النهاية مطعم "بانيرا بريد" قبل وصول شرطة داونرز غروف، ولكن تم القبض عليها الأحد، ووجهت إليها تهمتان بارتكاب جريمة كراهية وتهمة واحدة تتعلق بالسلوك غير المنضبط.

من جانبه، قال متحدث باسم مطعم "بانيرا بريد" إنهم يعملون مع فريقهم للنظر في الأمر.

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