أظهر مقطع فيديو اندلاع حريق قرب وسط تل أبيب بإسرائيل، وقالت الشرطة إن الحطام الناجم عن اعتراض صاروخ هو الذي تسبب في نشوبه خارج مركز للتسوق.

وقال مسؤولون طبيون على الأرض إن 3 أشخاص أصيبوا هناك، أحدهم مصاب بجروح خطيرة، بينما أصيب اثنان بجروح متوسطة.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها سمعت الآن من مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين حول جهودهم للتوسط في ذلك.

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