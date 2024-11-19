(CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الاثنين، إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن مقترح لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، لكن الإدارة الأمريكية تعتقد أن هناك تقدما.

وأضاف سوليفان، في مقابلة مسجلة مع شبكة PBS: "نعتقد أننا نرى تقدما، وأن كلا الجانبين، اللبناني والإسرائيلي، أبديا استعدادهما لإنجاز هذا الأمر، وإنجازه في إطار زمني قصير".

وفيما يتعلق بغزة، ذكر أن الإسرائيليين وافقوا على إنشاء طريق جديد لنقل المساعدات يوميًا إلى غزة، وهو ما قال إنه أدى إلى "زيادة كبيرة" في المساعدات.

وأضاف: "شهدنا ارتفاعا كبيرا في كمية المساعدات التي تذهب يوما بعد يوم إلى تلك المنطقة الإنسانية"، لكن سوليفان أضاف أن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد من حيث تقديم المساعدات.

وعندما سُئل عن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وافقت على استخدام أوكرانيا لصواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى لضرب روسيا، لم يؤكد سوليفان القرار علنًا لكنه أشار إلى أن إحضار روسيا لقوات من كوريا الشمالية باعتباره "تصعيدا استفزازيا".

وقال: "تظل هذه التقارير غير مؤكدة، لكن هناك شيء واحد أود الإشارة إليه في السياق وهو أن روسيا انخرطت للتو في تصعيد هائل في هذه الحرب، لقد جلبوا جيشا أجنبيا، قوات كوريا الشمالية إلى خطوط المواجهة في المعركة، وهذا يمثل تغييرا كبيرا في طبيعة هذا الصراع".

كما دافع سوليفان عن الوتيرة التي أرسلت بها الإدارة المساعدات بشكل متزايد إلى أوكرانيا، قائلا إنه في حين أن هذه "الأدوات مهمة ولكن مفتاح فوز أوكرانيا في ساحة المعركة هو قواتها".

وأضاف: "لقد كانت وجهة نظرنا هي أنه لا يوجد نظام سلاح واحد يحدث فرقا في هذه المعركة، الأمر يتعلق بالقوى البشرية، وأوكرانيا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في رأينا لتعزيز خطوطها من حيث عدد القوات التي لديها على الخطوط الأمامية، والأمر يتعلق بالذخائر، الأمر يتعلق بتعبئة القوى البشرية".