شاهد كيف وصفت مراسلة CNN أجواء الهدنة في لبنان

شاهد كيف وصفت مراسلة CNN أجواء الهدنة في لبنانالشرق الأوسطنشر الخميس، 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2024لقد مرت أيام قليلة منذ دخول الهدنة بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ فمع وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يبدو المزاج في لبنان جيدًا ولكنه حذر.المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة شبكة CNN، تمارا قبلاوي من بيروت.قد يهمك أيضًا.. الجيش اللبناني: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار "عدة مرات"4 خرائط ورسوم بيانية توضح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب اللهالأولى منذ سريان وقف إطلاق النار.. غارة إسرائيلية على موقع لحزب الله في جنوب لبنانقراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليالجيش اللبنانيحزب الله