شاهد كيف وصفت مراسلة CNN أجواء الهدنة في لبنان

لقد مرت أيام قليلة منذ دخول الهدنة بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ فمع وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يبدو المزاج في لبنان جيدًا ولكنه حذر.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة شبكة CNN، تمارا قبلاوي من بيروت.

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