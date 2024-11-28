الجيش اللبناني: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار "عدة مرات"

شاهد ما قاله كبير المفاوضين الأمريكيين لـCNN عن الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله

كاميرا CNN على الحدود بين إسرائيل ولبنان.. وسكان "شتولا" بحالة "عدم ثقة" من اتفاق وقف إطلاق النار

شاهد ردود فعل وبهجة اللبنانيين بعودتهم لديارهم بعد اتفاق الهدنة بين حزب الله وإسرائيل

(CNN) -- أعلن الجيش اللبناني، الخميس، أن إسرائيل انتهكت شروط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "عدة مرات" منذ دخوله حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال الجيش اللبناني في بيان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "بتاريخَي 27 و 28/ 12/ 2024، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".

وينص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما. وخلال تلك الفترة، من المتوقع أن ينسحب مقاتلو حزب الله حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وأردف الجيش اللبناني في البيان قائلا: "تتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، استهداف موقع لحزب الله في جنوب لبنان بغارة جوية هي الأولى منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، الأربعاء.