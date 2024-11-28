إلى ما يُشير اشتداد الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟ شاهد ما كشفه مصدر

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، استهداف موقع لحزب الله في جنوب لبنان بغارة جوية هي الأولى منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، الأربعاء.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "قبل قليل تم رصد نشاط إرهابي داخل موقع لحزب الله الإرهابي كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان. تم احباط التهديد من خلال غارة لطائرات حربية".

وأردف أدرعي قائلا: "جيش الدفاع منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص وصفهم بـ"مشتبه بهم" في جنوب لبنان، الخميس، قائلا في بيان إن القوات حددت "وصول المشتبه بهم، بعضهم بمركبات، إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وهو ما يشكل انتهاكا، وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار عليهم".

يذكر أن غارة الخميس هي الأولى على لبنان منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين الجانبين والذي من المفترض أن تكون مدته 60 يوما.