مع دخول المعارضة المسلحة دمشق.. شاهد لحظة فرار جنود سوريين الى العراق

مع دخول المعارضة المسلحة دمشق.. شاهد لحظة فرار جنود سوريين الى العراقالشرق الأوسطنشر الأحد، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024دخلت قوات المعارضة السورية المسلحة العاصمة السورية، دمشق وفقًا لأحد السكان الذي تحدث إلى شبكة CNN، كما أبلغنا أن الاشتباكات تجري في أحد أحياء دمشق.وتلقت شبكة CNN تقارير تفيد بأن قوات النظام السوري تهرب من سوريا إلى العراق.وأيضًا.. "المسلخ البشري" في سوريا.. فصائل المعارضة تدّعي السيطرة سجن صيدنايا شمال دمشقبحال سقوط نظام الأسد.. قيادي بالمعارضة يطرح لـCNN خريطة طريق محتملة لما بعد ذلكقراءة المزيدسوريابشار الأسد