مع دخول المعارضة المسلحة دمشق.. شاهد لحظة فرار جنود سوريين الى العراق

دخلت قوات المعارضة السورية المسلحة العاصمة السورية، دمشق وفقًا لأحد السكان الذي تحدث إلى شبكة CNN، كما أبلغنا أن الاشتباكات تجري في أحد أحياء دمشق.وتلقت شبكة CNN تقارير تفيد بأن قوات النظام السوري تهرب من سوريا إلى العراق.

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