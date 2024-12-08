نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- وضع سالم المسلط، الزعيم السياسي لفصيل سوري معارض سبق وحضر محادثات السلام عام 2015 في جنيف، خريطة طريق سياسية محتملة في حالة الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد بالكامل في سوريا.

وسالم المسلط هو الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو مجموعة من فصائل المعارضة التي اجتمعت معًا بهدف الإطاحة بنظام الأسد.

وقال لشبكة CNN إنه سيكون هناك أولاً انسحاب لجميع الفصائل المسلحة خارج المدن ولن تكون هناك سوى الشرطة المدنية.

واضاف المسلط، الذي كان أيضًا رئيس الحكومة السورية المؤقتة، لشبكة CNN، إن الخطة ستكون "العمل الجاد على الحفاظ على جميع مؤسسات الدولة وحمايتها" وإبقاء جميع الموظفين في مناصبهم.

وسيتم تشكيل هيئة انتقالية لتتولى القيادة لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، تليها انتخابات لبرلمان جديد وقيادة مدنية.

ولكن بالنظر إلى الصعود السريع لجماعة "هيئة تحرير الشام"، فمن غير الواضح مدى تأثير هذا الفصيل، تم تشكيل هيئة تحرير الشام من فرع سابق لتنظيم القاعدة، وهي المجموعة الرئيسية التي تقود المعارضة المسلحة الآن.

في الساعات الأولى من فجر الأحد، يبدو أن قوات الفصائل دخلت العاصمة السورية، دمشق، حسبما قال أحد السكان لشبكة CNN، حيث أظهرت دفاعات نظام الأسد علامات الانهيار، في حين قال مصدر ثان مطلع على تقدم مقاتلي المعارضة إن دمشق سقطت عسكريا على ما يبدو.