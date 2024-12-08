شاهد.. أبو محمد الجولاني يسجد عند دخوله دمشق

أظهر مقطع فيديو زعيم تحالف فصائل المعارضة السورية المسلحة، أبو محمد الجولاني، وهو يسجد عند دخوله العاصمة، دمشق، بعد سيطرة المعارضة عليها.

وتشهد دمشق حضورًا مسلحًا كبيرًا لفصائل المعارضة وإطلاق نار احتفالي مستمر، كما أظهرت مقاطع فيديو.

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