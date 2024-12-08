"حي الله بالشيخ".. شاهد ترحيب السوريين بالجولاني عند الجامع الأموي بدمشقالشرق الأوسطنشر الأحد، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024أظهر مقطع فيديو لحظة وصول زعيم تحالف فصائل المعارضة السورية المسلحة، أبو محمد الجولاني، إلى الجامع الأموي في دمشق وسط ترحيب كبير وبهجة من قبل السوريين.كما أظهر فيديو آخر الجولاني وهو يسجد عند دخوله العاصمة، دمشق، بعد سيطرة المعارضة عليها.قد يهمك أيضًا.. فيديو يظهر لحظة إسقاط تمثال حافظ الأسد في طرطوسشاهد ما فعله سوريون داخل القصر الرئاسي في دمشق بعد الإطاحة بالأسد قراءة المزيدسورياأبومحمد الجولانيالحكومة السوريةالمعارضة السوريةبشار الأسددمشق