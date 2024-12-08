أظهر مقطع فيديو لحظة وصول زعيم تحالف فصائل المعارضة السورية المسلحة، أبو محمد الجولاني، إلى الجامع الأموي في دمشق وسط ترحيب كبير وبهجة من قبل السوريين.

كما أظهر فيديو آخر الجولاني وهو يسجد عند دخوله العاصمة، دمشق، بعد سيطرة المعارضة عليها.

قد يهمك أيضًا.. فيديو يظهر لحظة إسقاط تمثال حافظ الأسد في طرطوس

شاهد ما فعله سوريون داخل القصر الرئاسي في دمشق بعد الإطاحة بالأسد



