بالفيديو.. مسلحو كتائب القسام يتجولون في شوارع غزة بأسلحتهم

بالفيديو.. مسلحو كتائب القسام يتجولون في شوارع غزة بأسلحتهمالشرق الأوسطنشر الأحد، 19 يناير / كانون الثاني 2025أظهرت مشاهد صورتها كاميرا CNN تجول مسلحين من "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في شوارع مدينة دير البلح في قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته الحركة مع إسرائيل حيز التنفيذ.وأيضًا.. بأسمائهن.. حماس تكشف هويات الرهائن الثلاثة الذين سيطلق سراحهن الأحد وهذا ما نعلم عنهنسبب تأخر حماس بتسليم قائمة بأسماء الرهائن كما اتفق عليه باتفاق وقف إطلاق النار.. مفاوض إسرائيلي سابق يعلق لـCNNقراءة المزيدإسرائيلالجيش الإسرائيليحماسغزةقطاع غزةكتائب عزالدين القسام