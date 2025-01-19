بالفيديو.. مسلحو كتائب القسام يتجولون في شوارع غزة بأسلحتهم

أظهرت مشاهد صورتها كاميرا CNN تجول مسلحين من "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في شوارع مدينة دير البلح في قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته الحركة مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وأيضًا.. بأسمائهن.. حماس تكشف هويات الرهائن الثلاثة الذين سيطلق سراحهن الأحد وهذا ما نعلم عنهن