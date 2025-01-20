يحتفل الفلسطينيون بإطلاق سراح أحبائهم المُفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والتبادل بين إسرائيل وحماس. ويأتي ذلك بعد إفراج حركة حماس عن ثلاثة رهائن إسرائيليات بعد 15 شهرًا من الأسر.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، جيريمي دايموند.

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