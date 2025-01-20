احتفالات بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن السجناء.. مراسل CNN يرصد الأجواءالشرق الأوسطنشر الاثنين، 20 يناير / كانون الثاني 2025يحتفل الفلسطينيون بإطلاق سراح أحبائهم المُفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والتبادل بين إسرائيل وحماس. ويأتي ذلك بعد إفراج حركة حماس عن ثلاثة رهائن إسرائيليات بعد 15 شهرًا من الأسر.المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، جيريمي دايموند.قد يهمك.. لماذا ستكون المرحلة الثانية من اتفاق إسرائيل وحماس أصعب؟ محللان يوضحانبايدن: صمتت البنادق في غزة.. وسعيد بالتعاون مع فريق ترامبقراءة المزيدأمريكاإسرائيلحماسغزةكتائب عزالدين القسام