احتفالات بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن السجناء.. مراسل CNN يرصد الأجواء

الشرق الأوسط
نشر
احتفالات بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن السجناء.. مراسل CNN يرصد الأجواء

يحتفل الفلسطينيون بإطلاق سراح أحبائهم المُفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والتبادل بين إسرائيل وحماس. ويأتي ذلك بعد إفراج حركة حماس عن ثلاثة رهائن إسرائيليات بعد 15 شهرًا من الأسر.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، جيريمي دايموند.

قد يهمك.. لماذا ستكون المرحلة الثانية من اتفاق إسرائيل وحماس أصعب؟ محللان يوضحان

بايدن: صمتت البنادق في غزة.. وسعيد بالتعاون مع فريق ترامب