بعد مرور 3 أيام على وقف إطلاق النار في غزة، يبدو أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس صامد، حيث بدأ أهل غزة أخيرا يجدون شعورا متجددا بالأمان بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب.

كما بدأت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الضرورية للغاية في دخول قطاع غزة كل يوم، ويبدو أن حماس على استعداد لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأربعة التاليين، السبت المقبل.

وفي إسرائيل، هناك بالفعل أصوات تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعودة إلى الحرب في غزة، بمجرد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وبينما يواجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هذا الضغط من الجناح اليميني في حكومته، يحول هو والجيش الإسرائيلي انتباههما إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث يكثفون العمليات العسكرية هناك، ويطلقون ما يوصف بأنه "عملية عسكرية واسعة النطاق" أسفرت بالفعل عن مقتل 7 فلسطينيين على الأقل.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه غير واثق من أن إسرائيل وحماس ستصلان إلى المرحلتين الثانية أو الثالثة من هذا الاتفاق.

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