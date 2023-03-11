تفاعل على تصريح وزير خارجية السعودية عن لبنان بعد إعلان الاتفاق مع إيران

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان وما قاله عن التقارب اللبناني الداخلي.

جاء ذلك في تصريح للوزير السعودي على قناة العربية السعودية ونقلتها وزارة الخارجية في المملكة على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قال: "لبنان يحتاج أن يعمل تقارب لبناني ليس لبناني إيراني سعودي.."

وتابع قائلا: "في النهاية والبداية على لبنان أن ينظر لمصلحته وعلى الساسة وهذه أقولها دائما أن يقدموا المصلحة اللبنانية على كل مصلحة ومتى ما حدث هذا واتخذ قرار بلبنان لتقديم المصلحة اللبنانية والعمل على بناء الدولة اللبنانية فسيزدهر لبنان بالتأكيد والمملكة ستكون معه".

ويشار إلى أن تصريحات الوزير السعودي تأتي عقب إعلان المملكة العربية السعودية وإيران أنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية وإيرانية رسمية.

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