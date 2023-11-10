نجا من هجوم تمساح بتصرف غريب.. رجل أسترالي يروي كيف

(CNN)-- تمكن مربي الماشية الأسترالي، كولين ديفرو، من النجاة من هجوم تمساح ضخم عن طريق عض المفترس في منطقة جفنه (فوق عينه) إذ قال لهيئة الإذاعة الوطنية ABC إنه كان يعمل على طول نهر فينيس في الإقليم الشمالي عندما توقف للتحقق من بركة ماء على الطريق.

وتابع أنه تمكن من رؤية بعض الأسماك وسط البركة وقرر أن يحاول اصطياد بعضها، قبل أن يدرك أن هناك شيئًا آخر في الماء قبل أن يستدير وإذ بالتمساح يهاجمه ويعضه من قدمه اليمنى، قائلا: "لقد كانت ممسكا بي بقوة.. لقد هزني مثل دمية ثم سحبني عائدا إلى الماء على بعد حوالي ثلاثة أمتار (10 أقدام)".

وروى ديفرو كيف ركل التمساح ثم سقط ورأسه بالقرب من رأس التمساح قبل أن يحاول عض جفنه، قائلا إنه "تمكن (بأسنانه)من الإمساك بالجفن" الذي وصفه بأنه سميك جدًا، قبل أن يفلته الزاحف ويهرب مبتعدا.

ووصف ديفرو طول تمساح المياه المالحة بأنه يبلغ حوالي 3.2 متر (10.5 قدم) قائلا: "لقد كان حقاً في أوج قوته"، مضيفا: "لقد حدث كل شيء، كما قلت، خلال حوالي 8 ثوان.. لو كان قد عضني في مكان آخر لكان الأمر مختلفًا على ما أعتقد."