تداول فيديو سلطان الجابر بموقف "محرج وعنيد" وأسلوب تعامله معه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف بين سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" مع أحد الصحفيين على هامش المؤتمر وأسلوب تعامله مع الموقف.

ويظهر الجابر في مقطع الفيديو بموقف وصفه نشطاء بـ"المحرج والعنيد" مع أحد الصحفيين المشاركين في الفعاليات وإلحاحه مرارا على المسؤول الإماراتي للإجابة مبرزين ردة فعل الأخير التي لاقت استحسانا ظهر بالتعليقات.

ويذكر أن الجابر تقلد مناصب عديدة في مسيرته المهنية في الإمارات، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم تعيينه مبعوثاً خاصاً لدولة الإمارات للتغير المناخي، وكان قد قام بهذا الدور خلال الفترة 2010 – 2016 عندما كان يشرف على جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة من خلال "مصدر"، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة.

ومنذ عام 2013 حتى يوليو 2020، شغل منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وعيّن رئيساً تنفيذياً لأدنوك (شركة نفط أبوظبي الوطنية) عام 2016، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة "مبادلة"، ذراع الاستثمار الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وفي عام 2006، كلفته القيادة بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وغيرها من المناصب خلال مسيرته المهنية.