إصبع ولي العهد السعودي خلال الصلاة بالمدينة المنورة يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع ولقطات لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وخُنصر يده الأيمن (أصغر أصابع اليد وهو الأصبع الخامس من ناحية الزندية) خلال الصلاة في الروضة جوار قبر النبي محمد في المدينة المنورة.

ويظهر في الصور المتداولة إلصاق الأمير محمد خنصره بضمادة جروح بسيطة الأمر الذي أثار تفاعلا وتمنيات بالشفاء سجلها نشطاء بتدويناتهم على منصة أكس (تويتر سابقا).

وجاء تداول هذه الصور بعد أن أدى الأمير محمد بن سلمان الصلاة في "الروضة الشريفة"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي ذكرت أن الأمير محمد "تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما".

وأضافت الوكالة في تقريرها أن ولي العهد السعودي زار كذلك مسجد قباء في المدينة المنورة وأدى ركعتي تحية المسجد يرافقه عدد من المسؤولين، وكان قد استقبل في قصر طيبة بالمدينة المنورة عددا من رجال الدين والمسؤولين ومواطنين قدموا للسلام عليه خلال زيارة للمدينة المنورة.