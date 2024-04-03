مصر.. صور علاء وجمال مبارك في الحرم المكي تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعلاء وجمال، ابنا الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك في الحرم المكي.

وأعاد علاء نشر تدوينة تحمل الصور المتداولة له ولجمال في الحرم المكي، قائلا بتعليق على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): " الحمد والشكر لله"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويأتي تداول مقطع الفيديو مع دخول شهر رمضان 2024 يومه الـ24 صباح الأربعاء.

وتتوجه الأنظار إلى تحري هلال عيد الفطر 2024 إذ سيكون هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يرما وأخرى 29 وفقا للحسابات الفلكية التي أوردها مركز الفلك الدولي في بيان سابق وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه.