دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُسمع فيه شخص يصرخ خلف الإمام والقارئ الكويتي، أحمد بن عبدالعزيز النفيسي، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقرأ النفيسي الآية 64 من سورة الإسراء ونصها: "وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بِصَوۡتِكَ وَأَجۡلِبۡ عَلَيۡهِم بِخَيۡلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ وَعِدۡهُمۡۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا"، قبل سماع صوت صراخ قادم من خلف الإمام.

مقطع الفيديو المتداول أعاد النفيسي نشره على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، الثلاثاء، قائلا بتعليق: "المقطع صحيح وليس مفبرك.. والحمدلله تواصلنا مع الأخ نسأل الله أن يرفع عنه السحر ومس الشيطان ودللناه على ما يتحصن به من كيد الشيطان وكذلك على أفضل من يرقيه من الرقاة نسأل الله أن يعافي كل مبتلى ويفك السحر ويبطل كيد الساحرين".

ويأتي تداول مقطع الفيديو مع دخول شهر رمضان 2024 يومه الـ24 صباح الأربعاء في حين تتوجه الأنظار إلى تحري هلال عيد الفطر 2024 إذ سيكون هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يرما وأخرى 29 وفقا للحسابات الفلكية التي أوردها مركز الفلك الدولي في بيان سابق وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه.