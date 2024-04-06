ليلة 27 رمضان.. دعاء السديس كاملا وتأثره من الحرم المكي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لدعاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، خلال صلاة التهجد في المسجد الحرام بمكة ليلة الـ27 من رمضان 2024.

وأبرز النشطاء مقاطع مختلفة من دعاء السديس عن المسجد الأقصى والفلسطينيين، حيث قال: "اللهم كن للمستضعفين في كل مكان يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين على اليهود الغاصبين المحتلين المعتدين، اللهم أرنا بالمعتدين عجائب قدرتك.."

وأبرز نشطاء آخرون مقاطع من دعاء السديس للمملكة العربية السعودية، حيث قال: "اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية للحق منارة وللخير دارا وللإيمان مأرزا وقرارا يا رب العالمين وأكفنا وأكفها وبلاد المسلمين شر الحاسدين والحاقدين والمغرضين والخائنين والظالمين يا رب العالمين، اللهم أبسط الأمن والأمان في جميع بلاد الإسلام.."

وتتوجه الأنظار إلى تحري هلال عيد الفطر 2024 إذ سيكون هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يرما وأخرى 29 وفقا للحسابات الفلكية التي أوردها مركز الفلك الدولي في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، الخميس.