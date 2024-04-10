دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مهنئا بحلول العيد الأمر الذي أثار تفاعلا.

ووصف رواد موقع التواصل الاجتماعي كلمات ولي العهد السعودي في الفيديو المتداول بأنها "أفخم معايدة في التاريخ"، في حين يأتي تداوله مع إعلان المملكة العربية السعودية وأغلب دول العالم العربي والإسلامي، الأربعاء، أول أيام عيد الفطر 2024.

ويقول الأمير محمد بن سلمان في مقطع الفيديو المتداول: "العيد مبارك على الجميع وإن شاء الله ينعاد عليكم وعلى الوطن وعلى الجميع بحال أفضل وأعوام مديدة إن شاء الله".

ويذكر أن مركز الفلك الدولي رصد إعلان الدول العربية والإسلامية هلال عيد الفطر 2024 إذ كان الأربعاء لدى غالبية الدول العربية والإسلامية، باستثناء دولتين هما بنغلاديش وبروناي.