دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، صورة تجمعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الإيراني الأسبق، أحمدي نجاد.

جاء ذلك ضمن سلسلة صور بتدوينة للشيخ حمد بن جاسم على صفحته بمنصة انستغرام قائلا بتعليق: "مع سمو الأمير ويظهر في الصورة أحمد نجاد والبشير وبرويز مشرف ورؤول رئيس كوبا".

ويذكر أن الأمير تميم بن حمد تولى مقاليد الحكم في بلاده العام 2013 وأصبح رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى رئاسته للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومجلس الأمن الوطني.

ومن هوايات الشيخ تميم رياضة التنس والصيد بالصقور والرياضة المرتبطة بالتراث القطري والعربي الأصيل، وبالإضافة إلى اللغة العربية، ويجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وللشيخ تميم 12 من الأبناء، وفقا لما هو مذكور بموقع الديوان الأميري القطري.