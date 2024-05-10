"إحصائية مخيفة".. معدل الإصابة بالسرطان يرتفع بين من هم دون الخمسين عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأكاديمي الإماراتي والمستشار في الشؤون الدينية، وسيم يوسف، عقب فيه على إصابته بمرض السرطان والتعلق برحمة الله.

مقطع الفيديو المتداول نشره وسيم يوسف على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) وتطرق فيه إلى أنه موجود في مدينة هيوسن بولاية تكساس الأمريكية لإجراء فحوصات متعلقة بإصابته بمرض السرطان متحدثا عن الأمل بالله وعدم الاستسلام وفقدان الأمل برحمة الله.

وكان وسيم يوسف قد أعلن إصابته بمرض سرطان ساركوما الخبيث في مقطع فيديو له على فيسبوك الأمر في مارس/ آذار الماضي الأمر الذي أثار تفاعلا حينها.

وتُعدُّ الساركوما من الأنواع السرطانية التي قد تُصيب مواضع متنوِّعة من الجسم، والساركوما مصطلح عام لمجموعة واسعة من السرطانات، التي تُصيب العظام والأنسجة الرِّخوة (وتُدعى أيضًا الأنسجة الضامة) (ساركوما النسيج الرِّخْو). تَظهَر ساركوما النسيج الرِّخو في الأنسجة التي تربط وتدعم وتحيط بتراكيب الجسم الأخرى. والتي تتضمَّن العضلات، والدهون، والأوعية الدموية، والأوتار، وبطانة المفاصل، وهناك أكثر من 70 نوعًا من الساركوما. تختلف معالجة الساركوما بِناءً على نوع الساركوما وموضعها وعوامل أخرى.