دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعقيب إسلام بحيري، الذي يعرف نفسه بأنه "باحث إسلامي" على السجال بين يوسف زيدان وعلاء مبارك بعد نشر الأخير صورة لأعضاء في مركز تكوين الفكر العربي وبجوارهم "زجاجة بيرة".

وقال بحيري في مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب في البرنامج الذي يقدمه الأخير على قناة MBC: "التكوين أقامت مؤتمر في يومين 4 و5 مايو في المتحف المصري الكبير تعاقدنا مع أكبر شركة في مصر لإقامة هذا الحدث بالتصوير بكله، الصور الرسمية التي خرجت من المؤتمر هو ما تحاسب عليه التكوين.."

وتابع قائلا: "إنما صور في عشاء قبل المؤتمر في اوتيل مليان أجانب وده مطعم – مطعم ألفريدو في اوتيل ماريوت مينا هاوس تحت سفح الهرم، مطعم مليء بالأجانب، فصور شخصية طلعت من موبايلات شخصية تخص أعضاء أو مدعوين أنا مليش دعوة فيها، أنا كتكوين مليش دعوة بيها.. لكن هل الصور الرسمية التي طلعت من التكوين في المؤتمر فيها حاجة شبه كدة؟ إنما أنا لا أحكم على الناس ولا صورهم ولا اتخذت من أي زاوية ولا رح أدخل في جدل فوتوشوب ولا لأ، أنا مليش دعوة خالص.."

وكان الروائي المصري، يوسف زيدان قد رد على علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي هاجم مركز التكوين بعد صورة "إزازة البيرة المشبرة" التي أعاد نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقال زيدان في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "الأستاذ علاء مبارك.. لن أرد على سفاهاتك التافهة هذه، احترامًا لما بذلته السيدة والدتك من جهد واهتمام لإعادة مكتبة الإسكندرية إلى الوجود، وبالمناسبة، أنا الذي كتبت الكلمة التي ألقاها والدك في الافتتاح العالمي للمكتبة.. فماذا فعلت أنت طيلة عمرك!".

ورد علاء قائلا بتدوينة على صفحته بمنصة أكس: " الأستاذ يوسف زيدان.. منتهى البجاحة من حضرتك إقحام والدتي في الموضوع، من الواضح انك فاقد التركيز والتمييز ربما نتيجة تناول بعض المشروبات التي تجعلك تكتب وتهبد في الكلام بدون وعي مع حساب وهمي ومزور parody account واضح وضوح الشمس للجميع، نصيحة لا تكتب وانت في هذه الحالة، صباح الفوقان".

ويذكر أن مؤسسة تكوين الفكر العربي، والتي مقرها القاهرة، "تضم في عضوية مجلس أمنائها عددا من المفكرين العرب؛ وهم الدكتور يوسف زيدان (مصر)، والدكتور فراس السواح (سوريا)، والأستاذ إبراهيم عيسى (مصر)، والدكتورة وألفة يوسف (تونس)، والدكتورة نادرة أبي نادر (لبنان)، والأستاذ إسلام البحيري (مصر)"، وفقا لما ورد في تقرير سابق لبوابة الأهرام المصرية.