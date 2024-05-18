"بلطجي الإسماعيلية".. شرطة مصر تكشف ملابسات فيديو لشخص يضرب آخرين بسيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو حمل عنوان "بلطجي الاسماعيلية" يظهر فيه شخص يعتدي بالضرب على صاحب صالون حلاقة في مدينة الإسماعيلية بسلاح أبيض (سيف).

وانتشر الفيديو على نطاق واسع وسط تعليقات تطالب الشرطة بالقبض على هذا الشخص.

ومن جانبها، كشفت وزارة الداخلية، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، الجمعة، ملابسات الواقعة حيث قالت إن "مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية تبلغ من شخص مقيم بدائرة المركز كان مصابا بجروح متفرقة بتضرره من عاطل لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض حال تواجده بمحل خاص به بدائرة المركز، على إثر خلافات سابقة مع نجل عم المتهم المذكور".

وأضافت: "تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فـى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية".