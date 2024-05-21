مصر.. كشف ملابسات واقعة تحرش جديدة داخل سيارة تابعة لتطبيقات النقل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مصر واقعة تحرش جديدة تعرضت لها فتاة من قبل قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الواقعة حيث قالت، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن "قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من فتاة بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بمحاولة التحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو مقيم بمحافظة الفيوم والسيارة المستخدمة فى الواقعة".

و خلال أقل من 3 شهور، شهدت مصر واقعتين مؤسفتين؛ الأولى كانت عندما قفزت فتاة تدعى حبيبة الشماع، 24 عاما، من السيارة على طريق القاهرة - السويس الصحراوي، بسبب خوفها من التعرض للاغتصاب على يد سائق "أوبر"، مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة ودخلت الفتاة في غيبوبة استمرت أكثر من 3 أسابيع قبل أن تتوفى نتيجة الحادث، وصدر حكم للسائق المتسبب في الواقعة بالسجن 15 سنة لمعاقبته بتهمة الشروع في خطفها بطريق الإكراه وحيازة جوهر الحشيش المخدر.

وتكررت الواقعة مرة ثانية مؤخرا، مع محاولة سائق "أوبر" الاعتداء على فتاة مستخدما سلاحا أبيض قبل أن تقاومه الفتاة مما أدى إلى إصابتها في اليد، وألقت بعدها الشرطة القبض على المتهم، وضبطت السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وفق بيان رسمي.

وفي المقابل، أصدرت شركة "أوبر" بيانا قالت فيه إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق، والتواصل مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، وكشفت عن تعاونها مع السلطات لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق.

وتحرك برلمانيون لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات للحكومة المصرية، للمطالبة بإحكام الرقابة على شركات النقل الذكي بعد تكرار وقائع الاعتداء من قبل سائقين، وطالبوا بتقديم الشركات ضمانات لحماية المستخدمين خلال الرحلات، منها تركيب كاميرات لمراقبة المستخدمين، وإجراء تحاليل عشوائية للسائقين وفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.