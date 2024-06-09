السعودية.. الأمن العام يعلن اعتقال مواطن بتهمة تعذيب وإيذاء قط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أنه تم القبض على مواطن بتهمة تعذيب وإيذاء حيوان بري "قط"، حيث أكد أنه أوقفه وأحاله إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "شرطة منطقة الجوف بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، ألقت القبض على مواطن لتعذيبه وإيذائه كائنًا فطريًا (قطا)".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك".

ونشر الأمن العام السعودي صورة المواطن بعد القبض عليه وأرفقها بمنشوره على منصة "إكس".