دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الطبيبة السعودية، ليان العنزي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد إصرارها على مواصلة خدمة الحجاج بمناسك العام 2024 رغم ورود خبر وفاة والدها.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لمكافأة وزارة الصحة ممثلة بوزيرها، فهد الجلاجل، للطبيبة العنزي بتسمية العيادة على اسم والدها الراحل تكريما لها، في حين أبرز نشطاء مقابلة للعنزي أجرتها مع قناة العربية السعودية بأعقاب تكريمها.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تصريحات لوزير الصحة السعودي، قال فيها عن العنزي: "القصة الملهمة التي رأيتها من ممارس صحي حقيقة هذه السنة تكرست بالدكتورة ليان العنزي، فقدت والدها في موسم الحج لكنها أبت إلا وأن تستمر بالرسالة وبوصية والدها للاستمرار بتقديم خدمات الحج.."

وتابع الجلاجل قائلا: "قابلتها وذكرت لي أن كل الأجر من التعلم ومن جلوسها وعدم ذهابها للعزاء هو مكرس لوالدها، ألهمتني أكثر عندما علمت أن ابنها أيضا طبيب ويمارس أيضا في تقديم الخدمات الصحية وأخذ ذات القرار بأن يستمر بتقديم الحج وأن يدعو لجده ويحتسب هذا الأجر لجده".