بايدن وستارمر يتمازحان بشأن فوز إنجلترا على هولندا في "اليورو"

(CNN) -- علق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استضافته رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض على فوز إنجلترا على هولندا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (اليورو) 2024 المقامة في ألمانيا.

وتأهل منتخب إنجلترا للمباراة النهائية من البطولة بعد الفوز على نظيره الهولندي بهدفين لواحد، على أن يواجه "الأسود الثلاثة" منتخب إسبانيا.

وقال بايدن، أمام المراسلين الصحفيين: "بالمناسبة، لقد سمعت"، فقاطعه مراسل بقوله: "أخبار جيدة"، فرد الرئيس الأمريكي ضاحكا: "الأخبار الجيدة صحيحة، أقول لك ذلك، كل هذا بسبب رئيس الوزراء".

ومن جانبه رد ستارمر: "لم نخسر أي مباراة في ظل حكومة حزب العمال"، قبل أن يعيد بايدن المحادثة مرة أخرى إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تعقد في واشنطن، حيث قال إن قادة الحلف عقدوا "اجتماعا جيدا للغاية"، والحلف يسير في الاتجاه الصحيح".

وهنأ ستارمر بايدن على نجاح القمة، وتحدث الزعيمان عن منح بايدن للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ وسام الحرية الرئاسي خلال افتتاح القمة، الثلاثاء، ووصف رئيس الوزراء البريطاني الحلف بأنه حاليا "أقوى من أي وقت مضى".

وطرح الصحفيون أسئلة على بايدن بشأن الممثل جورج كلوني الذي دعا الرئيس الأمريكي إلى الانسحاب من الانتخابات الرئاسية ولكن جو بايدن لم يرد.

يذكر أن كير ستارمر نشر ستارمر مقطع فيديو على منصى إكس (تويتر سابقا) وهو يشاهد لقطات من المباراة مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف خلال اجتماعات الناتو، وقال: “يا لها من مباراة يا إنجلترا.. برلين ها نحن قادمون".