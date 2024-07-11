(CNN)-- دعا الممثل الأمريكي جورج كلوني، الأربعاء، الرئيس جو بايدن إلى انسحاب من السباق الرئاسي، واختيار مرشح جديد، وذلك بعد أسابيع فقط من المشاركة في حملة جمع تبرعات كبيرة لإعادة انتخاب بايدن.

وقال جورج كلوني، في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "لن نفوز في نوفمبر/ تشرين الثاني مع هذا الرئيس"، وذلك في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية، وأضاف أن المشرعين الذين تحدث معهم يشاركونه هذا الرأي.

وذكر كلوني أن بلاده "تستحق أن تسمع من السياسيين الآخرين الذين يُنظر إليهم على أنهم بدائل محتملة لبايدن، مثل حكام ولايات ماريلاند و ميشيغان وإلينوي وكاليفورنيا وكنتاكي وكذلك نائب الرئيس كامالا هاريس".

وكان كلوني إلى جانب بايدن والرئيس الأسبق باراك أوباما والممثلة جوليا روبرتس في حفل لجمع التبرعات حضره النجوم الشهر الماضي في لوس أنجلوس.

وأعرب جورج كلوني، في المقال، عن إعجابه بالرئيس الأمريكي إلا أنه قال: "جو بايدن الذي كنت معه قبل 3 أسابيع في حفل جمع التبرعات لم يكن نفس الرجل الذي شهدناه جميعا في المناظرة"، في إشارة إلى المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN، الشهر الماضي، بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

وتابع كلوني: "يحتاج قادة حزبنا إلى التوقف عن إخبارنا بأن 51 مليون شخص لم يروا ما رأيناه في المناظرة، نحن جميعا مرعوبون جدا من احتمال فوز ترامب بولاية الثانية لدرجة أننا اخترنا تجاهل كل علامة تحذير".

وتعد دعوة كلوني أكبر انشقاق ضد بايدن في هوليوود لأن الممثل كان من بين أكبر المؤيدين والمانحين لبايدن في الوسط الفني، وتأتي الدعوة في الوقت الذي طالب فيه عدد قليل من الديمقراطيين في الكونغرس الرئيس الأمريكي بالانسحاب بسبب المخاوف بشأن عمره ووضعه الصحي.