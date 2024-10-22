دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بوجبة "الكشري" المصرية الشعبية، التي قال إنه تناولها خلال زيارته الأخيرة إلى مصر في أحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة، وسط تفاعل.

وكتب عراقجي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا، الثلاثاء: "خلال زیارتي إلی مصر ذهبنا مع المرافقین إلی مطعم كشري شعبي شهير وسط مدینة القاهرة، وتناولنا هناك الوجبة المصریة الشهیرة الكشري".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "هي وجبة لذیذة وشهیة فعلا یتم إعدادها من دون مشتقات اللحوم. أنصح المشتاقین للأکلات العربية تجربتها حتما".

وختم عباس عراقجي منشوره بقوله: "نفتقر إلی وجود مطعم مصري في طهران".

ونشر عراقجي صورًا له من داخل المطعم وهو يتناول الكشري مع الوفد المرافق له، وأرفقها بمنشوره على "إكس".

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي التقى نظيره الإيراني في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث تناول اللقاء التطورات الإقليمية في لبنان وقطاع غزة والبحر الأحمر، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.

كما استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الإيراني بحضور وزير الخارجية المصري، لبحث التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد السيسي موقف بلاده الداعي إلى عدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد.

وتفاعل متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي مع منشور وزير الخارجية الإيراني عن الكشري.