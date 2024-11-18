تداول فيديو يزعم احتضان فتاة سعودية لإنريكي إغليسياس.. ما حقيقته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، حاملا رواية تقول إنه يُظهر لحظة قفز فتاة سعودية على مسرح لاحتضان المغني الإسباني إنريكي إغليسياس.

حصلت إحدى نسخ الفيديو المتداول على أكثر من مليون مشاهدة لصالح حساب المؤثر سام يوسف الذي علق على الفيديو بقوله: "مهزلة متوقعة!! فتاة سعودية تصعد المسرح وتحتضن المغني إنريكي إغليسياس وسط جدل شديد حول انتشار الانحلال الأخلاقي في بلاد الحرمين.!! أين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟".

عند تحقق CNN بالعربية اتضح أن الرواية المرتبطة بالفيديو مٌضللة وغير صحيحة، وأنه يعود إلى حفل إنريكي إغليسياس في أذربيجان، ونُشرت أول نسخة منه في 5 يوليو/تموز 2016، وحصلت منذ ذلك الوقت على حوالي 14 مليون مشاهدة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول الفيديو باعتباره يظهر فتاة سعودية تحتضن المغني الإسباني. وارتبطت الرواية المضللة به منذ أن قدم إنريكي إغليسياس أولى حفلاته في السعودية إبان افتتاح بطولة "فورمولا إي - الدرعية"، في 16 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وعاود الفيديو الظهور بنفس الرواية المضللة تزامنًا مع زخم الحديث حول تنظيم عرض أزياء للمصمم العالمي إيلي صعب في الرياض، مؤخرًا، بحضور نجوم، من بينهم سيلين ديون، وجينيفر لوبيز وهال بيري وكاميلا كابيلو.