القبض على خادمة قصر باكنغهام الملكي البريطاني.. ماذا فعلت؟

(CNN)-- يجري قصر باكنغهام الملكي في بريطانيا، تحقيقا بعد اعتقال أحد موظفيه في نهاية حفل عيد الميلاد، إذ استدعيت الشرطة إلى حانة في فيكتوريا بوسط لندن، على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من القصر، مساء الثلاثاء، عندما تحول احتفال إلى أعمال عنف.

وقالت شرطة العاصمة لندن لشبكة CNN، إن امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً، لم يتم الكشف عن هويتها، ألقي القبض عليها للاشتباه في ارتكابها اعتداءً عادياً وأضراراً جنائية وكونها في حالة سُكر.

ويعتقد أن المرأة، التي أمضت ليلة الثلاثاء ومعظم اليوم التالي في زنزانة الشرطة، كانت خادمة في القصر وكانت تقضي ليلة في الخارج مع حوالي 50 من موظفي القصر في ذلك الوقت، وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية.

وبحسب ما ورد حطمت نظارات أحد الأشخاص وانهالت على أعضاء طاقم الحامة، في حين قالت الإدارة في المقر الملكي إن الأمر قيد التحقيق الآن وقد يتبعه إجراء تأديبي.

وقال متحدث باسم القصر لهيئة الإذاعبة البريطانية BBC: "نحن على علم بحادث وقع خارج مكان العمل تورط فيه عدد من موظفينا الذين سبق لهم أن حضروا حفل استقبال في وقت مبكر من المساء في القصر.. رغم أن هذا كان تجمعًا غير رسمي، وليس حفلًا رسميًا لعيد الميلاد في القصر، إلا أنه سيتم التحقيق في الحقائق بشكل كامل، مع اتباع عملية تأديبية قوية فيما يتعلق بأفراد الموظفين واتخاذ الإجراء المناسب".

وأضاف المتحدث لـBBC أن المشروبات التي قدمت ما بعد الاستقبال، والتي ذهب إليها الموظفون في الحانة، كانت غير رسمية ولم يرتبها القصر.

وأكد متحدث باسم القصر التصريح السابق لشبكة CNN.

من جهته أكد متحدث باسم شرطة العاصمة لندن الحادثة لـCNN في رسالة بالبريد الإلكتروني، قائلًا: "في الساعة 21:21 يوم الثلاثاء، 10 ديسمبر، تم استدعاء الضباط إلى حانة في شارع فيكتوريا،SW1 بعد ورود تقارير تفيد بأن أحد العملاء قد حطم النظارات وحاول الاعتداء، حضر الضباط واعتقلوا امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا للاشتباه في ارتكابها اعتداءً شائعًا وأضرارًا بحالة من السكر.. تم احتجازها وإطلاق سراحها في المساء التالي بعد أن تلقت إشعارًا بعقوبة".