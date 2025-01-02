دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لدعاية عن "موس حلاقة" قالوا إنها بصوت الأمير السعودي والشاعر، عبدالرحمن بن مساعد، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعلق الأمير السعودي في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا: "وجدت في تطبيق تيك توك دعاية لأمواس حلاقة مستخدم فيها صوتي - طبعًا لا حاجة للقول أنه مركب بالذكاء الاصطناعي- ملاحظة: لا أقوم بعمل دعايات تجارية".

وعلق صاحب حساب ساره قائلا: "الله يسعدك اميرنا أرسل لنا المقطع خل نضحك من جدهم يعني امير راح يسوي اعلان ولامواس حلاقه.. لو حطوا مطعم ممكن نفكر نصدق لكن امواس!!"، ليرد الأمير قائلا: "لو وضعت المقطع لحققت الهدف الإعلاني لهم".

وكتب صاحب حساب فهد معلقا بالقول: "انت حققت الهدف الاعلاني الكل راح يبحث عن اعلانك فديت سموكم الكريم"، ليرد الأمير قائلا: "الله يسعدك لا يمكن السكوت عن الأمر وعدم التوضيح".