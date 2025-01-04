كأنها يراعات تسبح في الكون.. رائد فضاء يلتقط مشهدًا مذهلًا من محطة الفضاء الدولية

(CNN)-- سقط جسم ضخم شديد الحرارة من السماء على قرية كينية بعد ظهر الاثنين، وفقًا لما ذكره السكان المحليون الذين نقلتهم الإذاعة الوطنية في البلاد، مما دفع وكالة الفضاء الوطنية إلى إجراء تحقيق فوري.

وقالت وكالة الفضاء الكينية في بيان، الأربعاء، إنه تم تحديد الجسم منذ ذلك الحين على أنه “جزء من جسم فضائي"، مضيفة أنها احتجزت الجسم الذي سقط في قرية موكوكو النائية، في مقاطعة ماكويني الجنوبية، واصفة إياه بأنه خردة فضائية يبلغ عرضها 2.5 متر (حوالي 8 أقدام) ويزن 500 كجم (حوالي 1100 رطل).

وأشارت الوكالة إلى أنها "ترغب في توضيح أن الجسم، وهو عبارة عن حلقة معدنية يبلغ قطرها حوالي 2.5 متر ووزنها حوالي 500 كجم، هو جزء من جسم فضائي".

وقالت الوكالة إن التقييمات الأولية تشير إلى أنها حلقة فاصلة عن الصاروخ، مشيرة إلى أن الحطام الفضائي يسقط عادة في المحيط أو يحترق قبل دخول الغلاف الجوي للأرض.